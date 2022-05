Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib - 0,87% (Di giovedì 19 maggio 2022) Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,87%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,85%. . 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indiceMib segna undello 0,87%, l'All share un ribasso dello 0,85%. . 19 maggio 2022

