Barcellona, tutto fatto per Lewandowski: le cifre (Di giovedì 19 maggio 2022) Barcellona, sembra ormai certo l'arrivo di Lewandowski alla corte di Xavi. L'attaccante del Bayern Monaco sembra ormai a un passo dal vestire la maglia blaugrana. Da diverso tempo circolano voci sul suo arrivo in Spagna, voci che sembrano trovare conferme nelle ultime ore. L'attaccante tedesco sembrerebbe non voler ascoltare nessuna proposta oltre alle sirene spagnole. Bayern-Monaco-Lewandowski Sembrano definite anche le cifre dell'accordo secondo le indiscrezioni, il contratto sarebbe pronto fino al 2025. L'acquisto farebbe sborsare al club catalano 40 milioni di euro più bonus.

