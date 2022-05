Bang Bang Baby | seconda parte | quando esce?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 19 maggio 2022) Gli abbonati a Prime Video, il servizio streaming offerto da Amazon, durante questo mese hanno potuto vedere i primi cinque episodi di, nuova serie italiana originale che è stata accolta con entusiasmo dalla critica e con protagonista Arianna Becheroni nei panni di Alice. Ora, però, gli spettatori sono in attesa dell’uscita delladella serie: cinque episodi che andranno a chiudere la prima stagione e che riveleranno se Alice deciderà di seguire la scia criminale della famiglia di suo padre oppure no. In quel di Prime Video, però, è stato fatto un pasticcio per quanto riguarda l’uscita degli ultimi episodi di. Prima ancora del debutto della ...