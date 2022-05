Asilo L’Aquila, bimbo ricoverato a Roma: le condizioni (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono “stabili” le condizioni del bimbo di 4 anni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente provocato dall’irruzione di un’auto nel giardino di una scuola materna delL’Aquila. Il piccolo era stato trasportato ieri sera da L’Aquila alla struttura sanitaria capitolina. “Respiro spontaneo assistito e parametri vitali nella norma”, recita il bollettino diffuso stamattina. “Prosegue il monitoraggio delle contusioni polmonari. La prognosi resta riservata”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono “stabili” ledeldi 4 anniin terapia intensiva all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di, dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente provocato dall’irruzione di un’auto nel giardino di una scuola materna del. Il piccolo era stato trasportato ieri sera daalla struttura sanitaria capitolina. “Respiro spontaneo assistito e parametri vitali nella norma”, recita il bollettino diffuso stamattina. “Prosegue il monitoraggio delle contusioni polmonari. La prognosi resta riservata”. L'articolo proviene da Italia Sera.

