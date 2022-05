(Di giovedì 19 maggio 2022) E’pubblicato il Rapporto Immobiliare 2022 che monitora il mercato residenziale. Un rapporto a cura dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI) che analizza, come di consueto, i dati del mercato immobiliare delle abitazioni con riferimento al 2021. Il Rapporto, in riferimento alle locazioni, afferma che nel 2021 il numero di nuovidi locazione trasmessi telematicamente o presentati allo sportello per la registrazione ècomplessivamente di 1,7 milioni, il 10,4% in più rispetto allo scorso anno ma in diminuzione rispetto al 2019 del 2,7%. Idi locazione ad uso abitativo registrati nel 2019 erano 1.415.486, nel 2020 1.289.543, nel 2021 sono stati 1.365.646. Registrando quindi un aumento rispetto al 2020 ma ancora inferiori a quelli registrati nel 2019. In ...

Advertising

RSInews : Il saliscendi degli affitti - Aumentano in Svizzera le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati, ma… -

Il Fatto Quotidiano

'Se gli, perché regolati da un mercato cittadino, - ha spiegato a La Repubblica Maurizio del Conte, giuslavorista dell'Università Bocconi di Milano, - mentre i salari sono ...Bonus bollette ancora disponibilele misure messe in campo per fronteggiare il rincaro dei costi dell'energia elettrica, ...in via prioritaria alle famiglie esclude dal Bonusda 1. Affitti, aumentano i contratti a canone agevolato. Ora lo Stato riveda le tariffe Gli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto di locazione ad aprile vedranno il loro canone mensile aumentare di una media di 29 euro d'ora in poi. La crescita dell’inflazione (+5,8 ...A New York City spopolano gli alloggi Airbnb e c'è una grande carenza di appartamenti in affitto a lungo termine: è tutta colpa del colosso del renting