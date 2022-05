Advertising

FirenzePost : A11: chiuso allacciamento con Firenze Nord nella notte dal 20 al 21 maggio - muoversintoscan : ?? Sulla #A11, per lavori di pavimentazione, stanotte mercoledì #11maggio h 22-6, sarà chiuso l'allacciamento con l… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Sulla #A11, per lavori di pavimentazione, stanotte martedì #10maggio e domani mercoledì… -

Qui News Firenze

Il FTSEMib hain calo dello 0,89% a 24.086 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.061 punti e un massimo di 24.388 punti. Il FTSE Italia All Share ha registrato una flessione dello 0,9%...Snam: i conti del primo trimestre Il titolo ha recuperato terreno all'indomani di conti del primo trimestre,con un utile netto in frazionale calo dello 0,3% a 312 milioni di euro mentre i ... Danni da riparare, chiude l'allacciamento A1-A11 Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 maggio, sarà chiuso ...FIRENZE – Ecco i lavori in programma questa settimana, indicati dal Comune: Viadotto dell’Indiano-via Basili: Saranno effettuati in orario notturno (22-6) i ripristini dei giunti e i lavori di asfalta ...