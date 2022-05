WWE: Gran parte del backstage non sarebbe d’accordo con la scelta di Sasha Banks e Naomi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle ultime ore ha fatto Grande scalpore la scelta di Sasha Banks e Naomi di abbandonare Raw in corso d’opera per via della loro insoddisfazione riguardo ad alcune scelte creative. Inizialmente in molti avevano gridato al work (visto anche il comunicato sul sito della WWE) ma col passare delle ore si è capito che tutto ciò che sta accadendo non è frutto di ‘script’. Molti hanno paragonato la situazione a quella di Steve Austin nel 2002, ma in questo caso le due wrestler sono state criticate anche dal tavolo di commento dello show (Corey Graves le ha definite ‘unprofessional‘) e probabilmente arriveranno presto nuove conseguenze. Voci di corridoio Secondo Fightful, le due wrestler godrebbero sì dell’appoggio di alcuni wrestler (soprattutto esterni alla WWE), ma all’interno del ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle ultime ore ha fattode scalpore ladidi abbandonare Raw in corso d’opera per via della loro insoddisfazione riguardo ad alcune scelte creative. Inizialmente in molti avevano gridato al work (visto anche il comunicato sul sito della WWE) ma col passare delle ore si è capito che tutto ciò che sta accadendo non è frutto di ‘script’. Molti hanno paragonato la situazione a quella di Steve Austin nel 2002, ma in questo caso le due wrestler sono state criticate anche dal tavolo di commento dello show (Corey Graves le ha definite ‘unprofessional‘) e probabilmente arriveranno presto nuove conseguenze. Voci di corridoio Secondo Fightful, le due wrestler godrebbero sì dell’appoggio di alcuni wrestler (soprattutto esterni alla WWE), ma all’interno del ...

