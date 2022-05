VIDEO | DE LAURENTIIS MANDA UNA FRECCIATINA ALLA JUVE! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio De LAURENTIIS oggi in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno ha presentato il ritiro di Dimaro Folgaria. Il presidente del Napoli ha MANDAto anche una FRECCIATINA ALLA Juve nel corso del suo intervento parlando della lotta Scudetto e della Serie A di quest’anno. #ADL #napoli #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio Deoggi in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno ha presentato il ritiro di Dimaro Folgaria. Il presidente del Napoli hato anche unaJuve nel corso del suo intervento parlando della lotta Scudetto e della Serie A di quest’anno. #ADL #napoli #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio

Advertising

marcoconterio : ?? Aurelio De Laurentiis arriva alla riunione di Lega. Nessuna dichiarazione, dice di no a una ?? foto a un bambino c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, ADL: 'Novità di mercato', Spalletti: 'Ci torniamo con piacere',… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, ADL: 'Novità di mercato', Spalletti: 'Ci torniamo con piacere',… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, ADL: 'Novità di mercato', Spalletti: 'Ci torniamo con piacere',… - apetrazzuolo : VIDEO DIRETTA NM - Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, ADL: 'Novità di mercato', Spalletti: 'Ci torniamo con piace… -