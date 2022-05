Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE DI AUTOSTRADE PER LAVORI TRA LA DIRAMAZIONE NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI. E SULLA VIA DEL MARE, CODE PER MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA ALL’ALTEZZA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A PIAZZA DELLA REPUBBLICA E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, PER QUESTO MOTIVO LA PIAZZA E’ PARZIALMENTE CHIUSA. LE LINEE PROVENIENTI DA TERMINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE DI AUTOSTRADE PER LAVORI TRA LA DIRAMAZIONE NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI. E SULLA VIA DEL MARE, CODE PER MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA ALL’ALTEZZA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A PIAZZA DELLA REPUBBLICA E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, PER QUESTO MOTIVO LA PIAZZA E’ PARZIALMENTE CHIUSA. LE LINEE PROVENIENTI DA TERMINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...

