Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 10 | 30

Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L'AQUILA TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA E TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E L'APPIA. E SULLA VIA DEL MARE, COD EPER MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA ALL'ALTEZZA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SUL POSTO LE FORZE DELL'ORDINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI CAUSA GUASTO TECNICO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE: UTILIZZARE LE STAZIONI DI MANZONI O RE DI Roma. ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B-B1 E DELLA METRO C. DA ERICA TERENZI E ASTRAL

