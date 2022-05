Verona, sarà addio con Tudor? Setti valuta le alternative (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Verona, con l’addio di D’Amico anche Tudor potrebbe lasciare. Setti al lavoro Potrebbe essere un’estate di rivoluzioni in casa Verona. Con l’imminente addio di D’Amico come diesse, direzione Atalanta, potrebbe lasciare anche Tudor. Il presidente Setti è al lavoro per cercare di convincere l’allenatore a restare, in caso contrario starebbe valutando anche l’ipotesi di Filippo Inzaghi, svincolato dopo l’esperienza a Brescia. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa, con l’di D’Amico anchepotrebbe lasciare.al lavoro Potrebbe essere un’estate di rivoluzioni in casa. Con l’imminentedi D’Amico come diesse, direzione Atalanta, potrebbe lasciare anche. Il presidenteè al lavoro per cercare di convincere l’allenatore a restare, in caso contrario starebbendo anche l’ipotesi di Filippo Inzaghi, svincolato dopo l’esperienza a Brescia. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

