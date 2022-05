Val Passiria, l'altro Donbass è in casa nostra: ecco che cosa sta succedendo in Alto Adige (Di mercoledì 18 maggio 2022) Erano circa settemila. E si sono radunati, domenica scorsa, su un grande prato della val Passiria, a nordest di Merano. Erano tutti Schützen provenienti dalla Baviera, dal Tirolo austriaco e soprattutto dal Trentino Alto Adige. Con le loro bandiere, i loro cappelli con le piume e le loro calze fino al ginocchio. I vestiti tradizionali tirolesi, insomma, perché la difesa delle tradizioni è di fatto la loro "mission". Vestiti a parte, però, chi sono gli Schützen? Leggiamo la Treccani: "Schützen. In Alto Adige, appartenenti a un'organizzazione paramilitare che si ispira ad antichi corpi di tiratori scelti del Tirolo e della Baviera per rivendicare le tradizioni locali insistendo, in polemica più o meno esplicita con lo Stato italiano, sulla propria appartenenza culturale ed etnica all'area germanica". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Erano circa settemila. E si sono radunati, domenica scorsa, su un grande prato della val, a nordest di Merano. Erano tutti Schützen provenienti dalla Baviera, dal Tirolo austriaco e soprattutto dal Trentino. Con le loro bandiere, i loro cappelli con le piume e le loro calze fino al ginocchio. I vestiti tradizionali tirolesi, insomma, perché la difesa delle tradizioni è di fatto la loro "mission". Vestiti a parte, però, chi sono gli Schützen? Leggiamo la Treccani: "Schützen. In, appartenenti a un'organizzazione paramilitare che si ispira ad antichi corpi di tiratori scelti del Tirolo e della Baviera per rivendicare le tradizioni locali insistendo, in polemica più o meno esplicita con lo Stato italiano, sulla propria appartenenza culturale ed etnica all'area germanica". ...

