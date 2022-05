Un nuovo approccio allo scouting moderno (Di mercoledì 18 maggio 2022) “The Clustering Project – ” è un libro di Soccerment e Antonio Gagliardi (con prefazione a cura di Fabio Paratici) ed è attualmente disponibile sul sito di Soccerment come eBook, sia in lingua inglese che in lingua italiana. Di seguito una nostra breve spiegazione alle tematiche del libro e poi due estratti presi dal libro stesso. Sulla base di un insieme di statistiche di base che evidenziano il contributo di ogni giocatore alle diverse fasi di gioco (difesa, costruzione, rifinitura e finalizzazione) sono stati individuati dei “cluster”, ovvero dei raggruppamenti non sulla base del ruolo all’interno del modulo di gioco delle singole squadre, ma della funzione svolta dai giocatori presi in esame (il metodo nel dettaglio è descritto all’interno del libro). Alcuni esempi di “cluster”: giocatori che rompono la prima linea nell’impostazione (First-line breaker, in questo caso si tratta ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 18 maggio 2022) “The Clustering Project – ” è un libro di Soccerment e Antonio Gagliardi (con prefazione a cura di Fabio Paratici) ed è attualmente disponibile sul sito di Soccerment come eBook, sia in lingua inglese che in lingua italiana. Di seguito una nostra breve spiegazione alle tematiche del libro e poi due estratti presi dal libro stesso. Sulla base di un insieme di statistiche di base che evidenziano il contributo di ogni giocatore alle diverse fasi di gioco (difesa, costruzione, rifinitura e finalizzazione) sono stati individuati dei “cluster”, ovvero dei raggruppamenti non sulla base del ruolo all’interno del modulo di gioco delle singole squadre, ma della funzione svolta dai giocatori presi in esame (il metodo nel dettaglio è descritto all’interno del libro). Alcuni esempi di “cluster”: giocatori che rompono la prima linea nell’impostazione (First-line breaker, in questo caso si tratta ...

