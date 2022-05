Un albero per il futuro e l’albero di Falcone a Comiso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Comiso – “Un albero per il futuro” e “ l’albero di Falcone”. Due progetti sull’ambiente e sulla legalità realizzati dalla scuola “Luigi Pirandello”. “ Noi siamo ambiente e il rispetto delle regole è legalità”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari, e dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.Martedì 17 maggio presso la scuola Pirandello, si è tenuto un incontro che rientra nell’ambito del progetto che il Ministero della Transizione ecologica e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, stanno realizzando, finalizzato all’educazione ambientale nelle scuole e sull’importanza della forestazione e della conservazione della biodiversità.“ E’ un progetto importante – dichiara il sindaco – perché da un lato tende a sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie a seguire i consigli dei ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022)– “Unper il” e “ l’di”. Due progetti sull’ambiente e sulla legalità realizzati dalla scuola “Luigi Pirandello”. “ Noi siamo ambiente e il rispetto delle regole è legalità”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari, e dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.Martedì 17 maggio presso la scuola Pirandello, si è tenuto un incontro che rientra nell’ambito del progetto che il Ministero della Transizione ecologica e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, stanno realizzando, finalizzato all’educazione ambientale nelle scuole e sull’importanza della forestazione e della conservazione della biodiversità.“ E’ un progetto importante – dichiara il sindaco – perché da un lato tende a sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie a seguire i consigli dei ...

