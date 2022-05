Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 18 maggio Buongiorno da Francesco Vitale la Russia non ci ha dato nessun segnale che una conversazione tra blinken lavrov possa essere utile costruttiva in questo momento l’ha detto il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price in un briefing con la stampa sottolineando del Cacciatore statunitense a Mosca John Sullivan da continua ad avere incontri con le sue controparti così come l’amministrazione americana contatti illimitati con la delegazione diplomatica della Russia Washington il segretario di stato americano è il ministro degli Esteri Russo non si parlano dallo scorso febbraio si sono Arresi 250 Combattenti ucraini barricati nell’acciaieria aggiustare Mario Pol Mosca pubblica il video della resa Kiev parla delle votazione come un’operazione afferma che i soldati che hanno difeso l’acciaieria saranno trattati in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 18 maggio Buongiorno da Francesco Vitale la Russia non ci ha dato nessun segnale che una conversazione tra blinken lavrov possa essere utile costruttiva in questo momento l’ha detto il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price in un briefing con la stampa sottolineando del Cacciatore statunitense a Mosca John Sullivan da continua ad avere incontri con le sue controparti così come l’amministrazione americana contatti illimitati con la delegazione diplomatica della Russia Washington il segretario di stato americano è il ministro degli Esteri Russo non si parlano dallo scorso febbraio si sono Arresi 250 Combattenti ucraini barricati nell’acciaieria aggiustare Mario Pol Mosca pubblica il video della resa Kiev parla delle votazione come un’operazione afferma che i soldati che hanno difeso l’acciaieria saranno trattati in ...

