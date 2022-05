"Stato mi aiuti a morire": 46enne tetraplegico chiede suicidio assistito (Di mercoledì 18 maggio 2022) commenta 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire'. È l'appello di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 maggio 2022) commenta 'Gentileitaliano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a'. È l'appello di Fabio Ridolfi,di Fermignano, ...

