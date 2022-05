Serie A, giornata 37: pro e contro: corsa a titolo e salvezza (Di mercoledì 18 maggio 2022) La corsa al titolo e la fuga dalla retrocessione si fanno sempre più interessanti, con il campionato che non è ancora chiuso e che, ad una gara dalla fine, costringe molte squadre a spingere sull’acceleratore e non mollare la presa. Milan e Inter rincorrono lo scudetto, con i rossoneri a +2 sui nerazzurri, Salernitana e Cagliari si giocano l’ultimo slot disponibile per la permanenza nella massima Serie, con Genoa e Venezia matematicamente retrocesse. La Lazio conferma il quinto posto e si qualifica per la prossima Europa League. D’altro canto Roma, Fiorentina e Atalanta, si contendono la sesta posizione e la qualificazione alla Conference League. Ecco i pro e contro della giornata 37 di Serie A, tra gol ed emozioni. Serie A: pro e contro della ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laale la fuga dalla retrocessione si fanno sempre più interessanti, con il campionato che non è ancora chiuso e che, ad una gara dalla fine, costringe molte squadre a spingere sull’acceleratore e non mollare la presa. Milan e Inter rincorrono lo scudetto, con i rossoneri a +2 sui nerazzurri, Salernitana e Cagliari si giocano l’ultimo slot disponibile per la permanenza nella massima, con Genoa e Venezia matematicamente retrocesse. La Lazio conferma il quinto posto e si qualifica per la prossima Europa League. D’altro canto Roma, Fiorentina e Atalanta, si contendono la sesta posizione e la qualificazione alla Conference League. Ecco i pro edella37 diA, tra gol ed emozioni.A: pro edella ...

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - Azzurri : #MadeInItaly ???? ?? Italiani in Serie A: la statistica premia Gianluca #Scamacca ?? 37^ giornata L'articolo ????… - AntoVitiello : Presidente Lega Serie A sull’ultima giornata di campionato: “Lunedì verrà fissata la calendarizzazione delle partit… - sportli26181512 : Serie A, gli squalificati nella 38esima giornata di campionato: Si riportano di seguito gli squalificati per la 38e… - MilanNewsit : Serie A, gli squalificati nella 38esima giornata di campionato -