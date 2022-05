Advertising

TuttoAndroid.net

... questa pratica è però comunque anche per gli smartwatch , e recentemente qualcuno è riuscito a effettuare il porting di Wear OS 2 suS3 .Un ritorno al virtuale potrebbe essere invece quello diche dopo avere lanciato nel 2014VR un caschetto economico e furbissimo che usava i proprio smartphone come visori per la ... Samsung Gear S3 risorge con il porting di Wear OS A developer has installed Wear OS on the Galaxy Gear S3 Frontier. The 2016 smartwatch originally shipped with Samsung’s Tizen OS. Lots of stuff is broken, and battery life is “poor,” so this isn’t ...Score a set of Galaxy Buds 2 wireless earbuds for 33% off, or bag a discount on earbuds from JBL, Apple, Beats, and more.