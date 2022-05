‘Race for the cure’ fa tappa a Napoli dal 20 al 22 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 20 al 22 maggio il tradizionale appuntamento con la ‘Race for the cure’, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall’associazione non profit Komen Italia, che successivamente attraverserà altre 4 città italiane: Bologna (16-18 settembre), Brescia (23-25 settembre), Matera (30 settembre-2 ottobre) e Abruzzo (7-9 ottobre). Nella piazza napoletana sarà allestito il ‘Villaggio Race’ con la ‘Carovana della prevenzione’ e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness e benessere psicofisico. Domenica 22 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna in Piazza del Plebiscito, a, dal 20 al 22il tradizionale appuntamento con lafor the, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall’associazione non profit Komen Italia, che successivamente attraverserà altre 4 città italiane: Bologna (16-18 settembre), Brescia (23-25 settembre), Matera (30 settembre-2 ottobre) e Abruzzo (7-9 ottobre). Nella piazza napoletana sarà allestito il ‘Villaggio Race’ con la ‘Carovana della prevenzione’ e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness e benessere psicofisico. Domenica 22il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e ...

Advertising

cryptonews_IT : #Coinbase e #BitMEX stanno implementando nuove funzionalità per attirare più clienti. - lifestyleblogit : 'Race for the cure' fa tappa a Napoli dal 20 al 22 maggio - - LocalPage3 : 'Race for the cure' fa tappa a Napoli dal 20 al 22 maggio - italiaserait : ‘Race for the cure’ fa tappa a Napoli dal 20 al 22 maggio - val_derossi : RT @333too3: Enzo Ferrari in his first ever race as a professional driver for C.M.N. (Costruzioni Meccaniche Nazionali), Parma-Poggio di Be… -

'Race for the cure' fa tappa a Napoli dal 20 al 22 maggio Torna in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 20 al 22 maggio il tradizionale appuntamento con la ' Race for the cure ', la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall'associazione non profit Komen Italia, che successivamente attraverserà altre 4 città ... TRE GIORNI DI EVENTI - L'Anfiteatro Campano partecipa al 'Race for the Cure Dona' per la lotta ai tumori del seno 17:02:47 SANTA MARIA CAPUA VETERE. L'Anfiteatro campano per la prima volta è nell'elenco dei luoghi della cultura di "Race for the cure", la grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che negli ultimi 22 anni ha dato avvio ad oltre mille nuovi progetti di ricerca, prevenzione e ... NEVEITALIA.IT Torna in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 20 al 22 maggio il tradizionale appuntamento con la 'the cure ', la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall'associazione non profit Komen Italia, che successivamente attraverserà altre 4 città ...17:02:47 SANTA MARIA CAPUA VETERE. L'Anfiteatro campano per la prima volta è nell'elenco dei luoghi della cultura di "the cure", la grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che negli ultimi 22 anni ha dato avvio ad oltre mille nuovi progetti di ricerca, prevenzione e ... Ski-Test 2021/22: la gamma Head