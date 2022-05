Nba | Playoff 2022 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilcon idiledeidi Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti iaggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEIFINALI DI CONFERENCE EASTERN CONFERENCE GARA-1 Mercoledì 18 maggio Ore 02:30 – Miami Heat – Boston Celtics 118-107 GARA-2 Venerdì 20 maggio Ore 02:30 – Miami Heat – Boston Celtics GARA-3 Domenica 22 maggio Ore 20:30 – Boston Celtics – Miami Heat GARA-4 Martedì 24 maggio Ore 02:30 – Boston Celtics – Miami Heat WESTERN ...

Partita straordinaria degli Heat e di Jimmy Butler che dominano gara 1 resistendo al tentativo di rimonta dei Celtics. Butler chiude con 41 punti e 9 rimbalziMassimo in carriera neialla voce punti (18) e tanto impegno in difesa: se Miami ha vinto 7 partite su 7 senza Lowry, di cui è il rimpiazzo, è tanto merito suo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Subito grandi emozioni in gara 1 della finale di conference ad Est. Miami si impone su Boston 118-107 grazie a una super prestazione di Butler, autore di ben 41 punti (quinta prestazione con almeno 40 ...A fine partita il migliore in casa Heat è ovviamente Jimmy Butler con i suoi 41 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ma sono importanti anche i 18 punti di Tyler Herro ...