Milan, Donati: “Non è la più forte, ma è stata la più brava, reagendo sempre bene ai momenti negativi. Se sono a giocarsela all’ultima giornata, è meritato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milan Donati – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore di Bari, Palermo, Celtic e Verona. Stasera finale di Europa League, il tuo pensiero? “Arrivano due squadre inaspettatamente alla finale, è una cosa bella. A volte quando arrivano queste sorprese fa piacere e fa bene al calcio scozzese più che tedesco che spesso vede squadre che arrivano alla fine. I Rangers hanno fatto bene in questa stagione, hanno perso il campionato solo una settimana fa ma in campo europeo hanno fatto bene. L’Eintracht elimina il Barcellona ma in campionato non è riuscito ad esprimersi al meglio. La competizione europea è diversa, si è trovato più a suo agio in Europa, ma è strano che una squadra undicesima sia ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Massimo, ex calciatore di Bari, Palermo, Celtic e Verona. Stasera finale di Europa League, il tuo pensiero? “Arrivano due squadre inaspettatamente alla finale, è una cosa bella. A volte quando arrivano queste sorprese fa piacere e faal calcio scozzese più che tedesco che spesso vede squadre che arrivano alla fine. I Rangers hanno fattoin questa stagione, hanno perso il campionato solo una settimana fa ma in campo europeo hanno fatto. L’Eintracht elimina il Barcellona ma in campionato non è riuscito ad esprimersi al meglio. La competizione europea è diversa, si è trovato più a suo agio in Europa, ma è strano che una squadra undicesima sia ...

Advertising

BiffiLuca : RT @petitoblu: @_SimoTarantino Ma chi il Direttore di QSVS'qui Milan a voi Stadio? Donati,Nathalie,Federica,Longoni,Cuomo (conduttori) tutt… - MarcoReNer_azz : RT @petitoblu: @_SimoTarantino Ma chi il Direttore di QSVS'qui Milan a voi Stadio? Donati,Nathalie,Federica,Longoni,Cuomo (conduttori) tutt… - petitoblu : @_SimoTarantino Ma chi il Direttore di QSVS'qui Milan a voi Stadio? Donati,Nathalie,Federica,Longoni,Cuomo (condutt… - Ramarro610 : @Alex_Cavasinni Va be ma è Donati. Lui deve fare tuit per creare dibattito mettendo contro inter e Milan. Cosi Suma… - catty8323 : @Simfrac @fabbianorozzang @DavidBasco86 @milan_risorto Massimo Donati, spacciato per il nuovo Gerrard invece non sapeva stoppare la palla -