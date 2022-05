Leo Gassman si è laureato, papà Alessandro: «Il mio premio più grande» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Leo Gassman, cantante di 23 anni precedentemente passato per X Factor ed erede di uno dei cognomi più importanti d’Italia, oggi si è laureato in Arte e Comunicazione. A darne la notizia è stato il fan numero 1 del ragazzo: nientemeno che papà Alessandro, che ha immortalato tutto sui social. «La faccia della felicità? Questa!»: papà Alessandro si congratula con il figlio Leo Gassman per il suo traguardo Tramite delle stories su Instagram, in cui è tangibile tutto il calore e l’amore famigliare, Alessandro Gassman si è congratulato con il figlio per il raggiungimento del traguardo accademico. Un obiettivo che il giovane ha portato avanti parallelamente all’attività musicale: i genitori infatti, in particolare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Leo, cantante di 23 anni precedentemente passato per X Factor ed erede di uno dei cognomi più importanti d’Italia, oggi si èin Arte e Comunicazione. A darne la notizia è stato il fan numero 1 del ragazzo: nientemeno che, che ha immortalato tutto sui social. «La faccia della felicità? Questa!»:si congratula con il figlio Leoper il suo traguardo Tramite delle stories su Instagram, in cui è tangibile tutto il calore e l’amore famigliare,si è congratulato con il figlio per il raggiungimento del traguardo accademico. Un obiettivo che il giovane ha portato avanti parallelamente all’attività musicale: i genitori infatti, in particolare il ...

