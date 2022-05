Lazio, Immobile non molla: ci prova per il Verona (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA - Ciro Immobile non molla e punta il Verona , l'ultima partita del campionato. Ha due sogni in testa: vincere la classifica marcatori per la quarta volta in Serie A (terza in biancoceleste) e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA - Cironone punta il, l'ultima partita del campionato. Ha due sogni in testa: vincere la classifica marcatori per la quarta volta in Serie A (terza in biancoceleste) e ...

Advertising

Fantacalcio : Immobile, domani il provino decisivo: ci sarà per l'ultima del Fantacalcio? - labaro1900 : @t0xicfra Ma su questo non ci piove, la Lazio deve necessariamente avere un sostituto. Poi bisogna capire quanto Im… - infoitsport : Lazio, le condizioni di Immobile in vista del Verona - LALAZIOMIA : Lazio, serve un vice Immobile, ipotesi Caputo - Calcio News 24 - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri attende notizie da Immobile: Ciro vuole esserci sabato, ma... - -