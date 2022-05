Advertising

Il Sole 24 ORE

Alveari hi -per salvare le api. In un kibbutz israeliano l'intelligenza artificiale è diventata la principale alleata degli apicoltori. Il sistema ideato dalla startup "Beewise" permette di sapere sempre ......fondata nel 2017 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti per proteggere le api e migliorarne la qualità di vita. La startup, presente in 26 Paesi del Mondo, ha sviluppato HiveTech, un... L'alveare hi-tech che salva le api grazie all'AI - Il Sole 24 ORE Pnrr, Morelli: il porto di Palermo risorsa per la collettività Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La tecnologia di 3Bee è diventata un alleato fondamentale per molti apicoltori: i sistemi di monitoraggio per alveari Hive-Tech di 3Bee permettono una riduzione del 33% annuo del tasso di mortalità di ...