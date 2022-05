Il contributo di The Nemesis alla svolta di internet in Italia e nel mondo | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 18 maggio 2022) A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia di internet in Italia. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate continua con la nostra intervista a Deborah Martino, Chief Operating Officer e NFT Ambassador di The Nemesis, la prima piattaforma online Italiana che si è immersa nel metaverso (molto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 maggio 2022) A tu per tu con i protagonisti della. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia diin. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate continua con la nostra intervista a Deborah Martino, Chief Operating Officer e NFT Ambassador di The, la prima piattaforma onlinena che si è immersa nel metaverso (molto ...

