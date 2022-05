Gnl americano contro il gas russo. I numeri record (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gnl americano, è già record: 11 carichi a giugno in Grecia e “opa” sull’area euromediterranea. Non solo mercato greco, l’impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) a Revythousa, che sta per ricevere livelli record di Gnl americano, servirà all’intero costone balcanico. Al momento è strategico anche per la Bulgaria al fine di sostituire il gas russo e anche per garantire la possibilità di interruzioni della fornitura in futuro. Egeo Le società Elpedison, More, Met Energy, Depa e Mytilineos invieranno carichi che corrispondono a un totale di 4,3 terawattora (TWh), una dimensione che rappresenta un elemento oggettivo. Il tutto andrà ricalibrato a luglio, quando entrerà in funzione l’unità galleggiante con una capacità di oltre 150.000 metri cubi di Gnl contro i 225.000 mq che è la capacità ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gnl, è già: 11 carichi a giugno in Grecia e “opa” sull’area euromediterranea. Non solo mercato greco, l’impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) a Revythousa, che sta per ricevere livellidi Gnl, servirà all’intero costone balcanico. Al momento è strategico anche per la Bulgaria al fine di sostituire il gase anche per garantire la possibilità di interruzioni della fornitura in futuro. Egeo Le società Elpedison, More, Met Energy, Depa e Mytilineos invieranno carichi che corrispondono a un totale di 4,3 terawattora (TWh), una dimensione che rappresenta un elemento oggettivo. Il tutto andrà ricalibrato a luglio, quando entrerà in funzione l’unità galleggiante con una capacità di oltre 150.000 metri cubi di Gnli 225.000 mq che è la capacità ...

