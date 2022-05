Festival di Cannes 2022: tutti gli abiti (e i nostri voti) sul primo red carpet (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al via la 75esima edizione della leggendaria manifestazione cinematografica della Costa Azzurra, che apre le danze con il film Coupez!. E con un tappeto rosso ricco di trovate eccentriche e di colori sgargianti. Ma anche di tanta eleganza (merito - spoiler! - quasi tutto della splendida rappresentanza italiana) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al via la 75esima edizione della leggendaria manifestazione cinematografica della Costa Azzurra, che apre le danze con il film Coupez!. E con un tappeto rosso ricco di trovate eccentriche e di colori sgargianti. Ma anche di tanta eleganza (merito - spoiler! - quasi tutto della splendida rappresentanza italiana)

