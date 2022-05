Ex vincitore di X Factor ‘stroncato’ da Mara Maionchi | ecco cos’ha detto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a Rolling Stone,ha speso parole piuttosto dure nei confronti di un exdi Xrivela l’artista più sottovalutato In passato,ha vestito i panni di coach a X. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone la produttrice discografica ha rivelato qual è il cantante più sottovalutato del talent show di Sky. Secondo, è Lorenzo Licitra: “Meritava di più, si è perso nella nebbia del tempo”. L’81enne di Bologna ha spiegato che l’artista ha avuto troppa fretta nel fare le cose, quindi non è riuscito a lavorare seriamente. Dal punto di vista di, ildi X ...