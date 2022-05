Enrico Brignano apre i regali del compleanno | si emoziona per quello di suo figlio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi è ildie prima tra tutti a festeggiare l’attore c’è Flora Canto. Sul tavolo alcunida aprire, carta e fiocchetti da eliminare ma ce n’è uno che non ha bisogno di confezione regalo e ci ha pensato ildiproprio nel giorno del suo. Il piccolo Niccolò ha regalato al suo papà il dono più bello, un’emozione sempre unica per un genitore. Ildi Flora Canto edè nato la scorsa estate, a luglio, compirà il suo primo anno proprio mentre la sua mamma e il suo papà diranno il loro sì. Lui invece la sua parolina magica per commuovere il papà oggi l’ha già detta....

Stai lontana da me , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2013 di Alessio Maria Federici, con, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, ...e Ambra Angiolini sono i protagonisti di "Stai lontana da me", un film diretto da Alessio Maria Federici e in onda mercoledì 18 maggio 2022 alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del ... Flora Canto, il matrimonio con Enrico Brignano sarà "un'americanata": tutti i dettagli