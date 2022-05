Covid: in Campania aumentano decessi, 10 in 48 ore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 3.253, in Campania, i neo positivi al Covid su 22.946 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania cala al 14,17% il tasso di contagio che ieri era pari al 17,28%... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 3.253, in, i neo positivi alsu 22.946 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regionecala al 14,17% il tasso di contagio che ieri era pari al 17,28%...

Advertising

stebellentani : A livello nazionale, sempre a marzo 2022, 60.168 decessi contro una media nello stesso mese nel 2015-19 di 58.267.… - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 3.253 casi su 22.946 tamponi - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: cala ancora il numero dei nuovi positivi, 13 morti - infoitinterno : Appalti Asl per fronteggiare il Covid in Campania, 23 indagati: c’è anche Ciro Verdoliva - infoitinterno : Mascherine e ospedali modulari in Campania per emergenza Covid: 23 indagati -