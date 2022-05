“Cattiverie gravi!”: Nicolas Vaporidis vittima di un attacco feroce, lo mettono in cattiva luce (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nomination pericolosa per Nicolas Vaporidis, questa volta la propaganda è spietata: è sceso in campo un pezzo da 90. Nicolas Vaporidis (fonte youtube)L’ultima prime time de “L’Isola dei Famosi” ha riservato momenti molto tesi durante la diretta su Canale 5. Mercedesz Henger sembra essersi inimicata la maggioranza del gruppo di naufraghi, che l’ha votata compatta per candidarla alle prossime eliminazioni. La bella influencer, figlia della regina dell’eros Eva Henger, è stata tacciata di strategia e falsità dopo uno scontro con Nicolas Vaporidis, con cui è finita in nomination. L’attore di origine greca è ritenuto uno degli isolani in pole-position per la vittoria: si è lentamente conquistato il favore del pubblico, abbattendo pregiudizi e preconcetti. L’esito del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nomination pericolosa per, questa volta la propaganda è spietata: è sceso in campo un pezzo da 90.(fonte youtube)L’ultima prime time de “L’Isola dei Famosi” ha riservato momenti molto tesi durante la diretta su Canale 5. Mercedesz Henger sembra essersi inimicata la maggioranza del gruppo di naufraghi, che l’ha votata compatta per candidarla alle prossime eliminazioni. La bella influencer, figlia della regina dell’eros Eva Henger, è stata tacciata di strategia e falsità dopo uno scontro con, con cui è finita in nomination. L’attore di origine greca è ritenuto uno degli isolani in pole-position per la vittoria: si è lentamente conquistato il favore del pubblico, abbattendo pregiudizi e preconcetti. L’esito del ...

