Can Yaman cambia casa: “Non ce la faccio più con lo stalking che subisco” (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'attore turco protagonista di "Viola come il mare" ha sbottato su Instagram contro le sue fan più accanite. In questo modo ha inoltre smentito le voci che lo volevano in procinto di lasciare l'Italia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'attore turco protagonista di "Viola come il mare" ha sbottato su Instagram contro le sue fan più accanite. In questo modo ha inoltre smentito le voci che lo volevano in procinto di lasciare l'Italia. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

MrCan_Yaman : @vitaindiretta Servizio per fare audience ??pseudo giornalisti che faticano ad informarsi e stiamo ancora alla pronu… - SilviaD69530384 : @TvDizikusu Buona sera Can Yaman nel suo post ha detto che vuole cambiare casa per avere più privacy non che la dev… - AdinolfiANTONI2 : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo.Siamo tante storie a colori.C'e chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature,io sinceramente amo n… - AdinolfiANTONI2 : RT @AdinolfiANTONI2: Sempre all'insegna di Can Yaman #WeLoveYouCan - Virgi2450 : @vitaindiretta Scusate avete letto il messaggio di Can Yaman? (Gian) Non va via di casa per le fans, sennò per quel… -