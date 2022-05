(Di mercoledì 18 maggio 2022) Serata storica per la BertramBologna, 17 maggio 2022 " Serata storica per la Bertramche tra le mura amiche del PalaFerraris ha conquistato la prima vittoria ai playoff della sua ...

Advertising

GdB_it : Germani: la serie si può indirizzare prima della Sardegna - AcerboLivio : Basket, Serie A: Tortona porta Venezia sull'1-1. Virtus e Milano vanno sul 2-0 – Sport - infoitsport : Playoff Serie A basket oggi: orari, programma, tv, streaming. Calendario partite 17 maggio - infoitsport : Virtus Bologna-Pesaro stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Pesaro 70-51, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: le V Nere annientano i marchigiani e conq… -

Eurosport IT

Leggi anche -A: un inarrestabile Della Valle trascina Brescia al successoSi torna in campo nellatra Brescia e Sassari valevole per i quarti di finale playoff dellaA 2022. Dopo la vittoria complicata conquistata lunedì dai ragazzi di Alessandro Magro (104 - 97 il risultato finale), oggi è il turno di gara - 2. Da una parte i lombardi andranno a caccia del ... Basket, Serie A: prima la schiacciata, poi l'assist: Jalen Cannon protagonista Pazzesca vittoria dei Knights che conducono la serie 2-0, dopo una partita equilibratissima decisa all’ultimo suono di sirena. La partenza, come Gara1, è favorevole a Bergamo ...Dal suo ritorno in Serie B (2020/21), il Monza è rimasto imbattuto in tre ... Appassionato anche di tennis, hockey roller e volley, sci alpino, non disdegnando il basket europeo e Nba.