Auto in giardino d’asilo, morto un bimbo (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’AQUILA – Un’Auto, all’Aquila, ha sfondato oggi pomeriggio la recinzione del giardino di un asilo ed è piombata su un gruppo di bambini. Quattro sono rimasti feriti, uno in modo grave. La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia, arrivando in velocità contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contagiato dai fratelli, bimbo muore di morbillo Mosul: l’ISIS lascia terrore, distruzione e morte Sacerdote accoltellato da un giovane Morti due giovani sul Gran Sasso Giovanni Paolo II moriva quindici anni fa Adesca bimba di 9 anni sui social, arrestato Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’AQUILA – Un’, all’Aquila, ha sfondato oggi pomeriggio la recinzione deldi un asilo ed è piombata su un gruppo di bambini. Quattro sono rimasti feriti, uno in modo grave. La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia, arrivando in velocità contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contagiato dai fratelli,muore di morbillo Mosul: l’ISIS lascia terrore, distruzione e morte Sacerdote accoltellato da un giovane Morti due giovani sul Gran Sasso Giovanni Paolo II moriva quindici anni fa Adesca bimba di 9 anni sui social, arrestato

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - ubaloatiotu : L'Aquila, una donna lascia l'auto in discesa senza freno a mano. La macchina piomba nel giardino dell'asilo. Muore… - Pat95094968 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bambini co… -