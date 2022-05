Wta Rabat 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 maggio con Trevisan e Bronzetti (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 maggio al torneo Wta di Rabat 2022: in campo ci sono due italiane, Martina Trevisan che se la vedrà contro la testa di serie numero uno Garbine Muguruza e Lucia Bronzetti contro la francese Burel. Un’ora di fuso orario con l’Italia, per cui si tratta di terzo e quarto match di giornata a partire dalle ore 12. Di seguito la programmazione completa. CENTRE COURT 0re 12 (5) Bondar vs Kucova a seguire Liu vs (4) Sherif a seguire (1) Muguruza vs Trevisan a seguire Burel vs Bronzetti COURT 1 secondo match dalle ore 12 Galfi vs (7) Rus a seguire (3) Parrizas Diaz vs Mladenovic o ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Il, glie l’didi18al torneo Wta di: in campo ci sono due italiane, Martinache se la vedrà contro la testa di serie numero uno Garbine Muguruza e Luciacontro la francese Burel. Un’ora di fusoo con l’Italia, per cui si tratta di terzo e quarto match di giornata a partire dalle ore 12. Di seguito lazione completa. CENTRE COURT 0re 12 (5) Bondar vs Kucova a seguire Liu vs (4) Sherif a seguire (1) Muguruza vsa seguire Burel vsCOURT 1 secondo match dalle ore 12 Galfi vs (7) Rus a seguire (3) Parrizas Diaz vs Mladenovic o ...

