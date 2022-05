Ultime Notizie – Ucraina, Monteduro (Acs): “Unità Consiglio pan-ucraino non va dispersa, è tassello in negoziati” (Di martedì 17 maggio 2022) L’Unità degli sforzi del Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose non va dispersa: “L’arcivescovo cattolico di rito latino di Leopoli e il vescovo di rito cattolico di Kiev, come anche il nunzio apostolico, temono le tensioni provocate da alcuni eventi e proposte di legge di iniziativa parlamentare che rischiano di frantumare il tessuto sociale e dividere l’Ucraina”. Ne parla con l’Adnkronos Alessandro Monteduro, direttore di ‘Aiuto alla chiesa che soffre’ (Acs), appena rientrato dall’Ucraina dove ha apprezzato “l’enorme sforzo profuso da chiese cattoliche, monasteri, conventi e parrocchie trasformatisi in rifugi e centri di accoglienza per donne e bambini di qualsiasi religione ed etnia, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto lasciare le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) L’degli sforzi delPandelle Chiese e delle organizzazioni religiose non va: “L’arcivescovo cattolico di rito latino di Leopoli e il vescovo di rito cattolico di Kiev, come anche il nunzio apostolico, temono le tensioni provocate da alcuni eventi e proposte di legge di iniziativa parlamentare che rischiano di frantumare il tessuto sociale e dividere l’”. Ne parla con l’Adnkronos Alessandro, direttore di ‘Aiuto alla chiesa che soffre’ (Acs), appena rientrato dall’dove ha apprezzato “l’enorme sforzo profuso da chiese cattoliche, monasteri, conventi e parrocchie trasformatisi in rifugi e centri di accoglienza per donne e bambini di qualsiasi religione ed etnia, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto lasciare le ...

