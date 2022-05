Ucraina, mamma Vladislava, 17 anni, fuggita con la sua bimba prematura (Di martedì 17 maggio 2022) Insieme sono scappate da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, in cerca di pace. Camilla è nata a 34 settimane e non raggiungeva i due chili di peso Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) Insieme sono scappate da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, in cerca di pace. Camilla è nata a 34 settimane e non raggiungeva i due chili di peso

Advertising

EurovisionRai : ???? La mamma è sempre la mamma, anche in Ucraina! ? L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - 1970Germano : Vladislava, mamma 17enne in fuga dal #Donetsk con Giulia nata prematura: 'What is your greatest wish? The biggest… - Catia05605065 : RT @camiziani: La signora che aiuta mia mamma in casa da poco è Ucraina. Sergente dell’esercito, una donnona bionda bellissima. Suo figlio… - dafne1967 : @spighissimo No. Nonostante la propria unicità e diversità, la mamma è mamma e non si tocca. L' Europa la coscienza… - Andrea34233170 : RT @camiziani: La signora che aiuta mia mamma in casa da poco è Ucraina. Sergente dell’esercito, una donnona bionda bellissima. Suo figlio… -