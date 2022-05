Sul rinnovo di Ospina: succederà la prossima settimana (Di martedì 17 maggio 2022) La scelta del portiere per l’anno prossimo sembra essere il dubbio maggiore per la dirigenza del Napoli, che sta valutando chi trattenere in maglia azzurra tra Ospina e Meret o l’eventualità di acquistare un nuovo portiere. FOTO: Getty Images, Ospina Il tecnico Luciano Spalletti ha largamente espresso la propria preferenza in campo, scegliendo, nella maggior parte delle partite, di affidare la difesa tra i pali a David Ospina. L’allenatore vorrebbe conservare il colombiano anche per la prossima stagione e ha manifestato il suo interesse alla società. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’agente di David Ospina ha in programma un incontro con il club la prossima settimana a Castel Volturno, per discutere di un possibile ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) La scelta del portiere per l’anno prossimo sembra essere il dubbio maggiore per la dirigenza del Napoli, che sta valutando chi trattenere in maglia azzurra trae Meret o l’eventualità di acquistare un nuovo portiere. FOTO: Getty Images,Il tecnico Luciano Spalletti ha largamente espresso la propria preferenza in campo, scegliendo, nella maggior parte delle partite, di affidare la difesa tra i pali a David. L’allenatore vorrebbe conservare il colombiano anche per lastagione e ha manifestato il suo interesse alla società. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’agente di Davidha in programma un incontro con il club laa Castel Volturno, per discutere di un possibile ...

