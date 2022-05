Pogba, Bargiggia: “Allegri non stravede per lui, preferirebbe Paredes. Sull’addio di Insigne…” (Di martedì 17 maggio 2022) Pogba Bargiggia INSIGNE – A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), la redazione de IlSognoNelCuore.com ha raccolto alcune delle dichiarazioni del noto conduttore televisivo. “È arrivato il momento di rivoluzionare il modo di fare il calcio: Pioli è stato bravissimo, in un calcio vecchio sta rendendo vincente il Milan dei giovani. Ibra è sullo sfondo, certo, ma in generale i rossoneri meritano la vittoria perché la squadra non ha mai speculato. Inter? Nel match-ball scudetto a Bologna le è sicuramente mancato qualcosa in maniera inaspettata. Pogba alla Juve? Allegri non stravede per Pogba perché lo considera incostante, preferirebbe ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)INSIGNE – A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paoloin onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), la redazione de IlSognoNelCuore.com ha raccolto alcune delle dichiarazioni del noto conduttore televisivo. “È arrivato il momento di rivoluzionare il modo di fare il calcio: Pioli è stato bravissimo, in un calcio vecchio sta rendendo vincente il Milan dei giovani. Ibra è sullo sfondo, certo, ma in generale i rossoneri meritano la vittoria perché la squadra non ha mai speculato. Inter? Nel match-ball scudetto a Bologna le è sicuramente mancato qualcosa in maniera inaspettata.alla Juve?nonperperché lo considera incostante,...

