Per Putin il bilancio provvisorio della guerra in Ucraina è un disastro (Di martedì 17 maggio 2022) Mentre i suoi propagandisti e sottoposti minacciavano sfracelli e bombe atomiche, Vladimir Putin è costretto a fare buon viso a cattivo gioco. "L'espansione della Nato è artificiale – ha detto – La Russia non ha problemi con Finlandia e Svezia, la loro possibile adesione alla Nato non crea alcuna minaccia per Mosca". Da un lato è il segno di quanto fosse pretestuoso il problema dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato (che non era all'ordine del giorno), dall'altro di quanto le cose stiano andando male per il Cremlino. Il bilancio provvisorio dell'"operazione speciale" mostra un divario enorme tra gli obiettivi e i risultati. Se Putin immaginava di prendersi tutta l'Ucraina attraverso un regime change, in pochi giorni e sparando pochi colpi (un po' sul modello ...

