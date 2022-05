Omofobia, Letta: avanti col ddl Zan, non deflettiamo (Di martedì 17 maggio 2022) "La giornata contro l'Omofobia, la bifobia e la transfobia. In un'Italia in cui il Parlamento ha sguaiatamente esultato per la bocciatura di una norma contro i crimini d'odio basati su Omofobia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "La giornata contro l', la bifobia e la transfobia. In un'Italia in cui il Parlamento ha sguaiatamente esultato per la bocciatura di una norma contro i crimini d'odio basati su, ...

Advertising

BallettiRoberto : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Letta e Cirinnà invocano il ddl Zan. Ma i numeri li smentiscono: non c’è alcuna emergenza - aris_princ : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Letta e Cirinnà invocano il ddl Zan. Ma i numeri li smentiscono: non c’è alcuna emergenza - Rifrodo2 : RT @Massimi06250625: IL SEGRETARIO PD LETTA SI SOTTOMETTE ALLA LOBBY OMOSESSUALE E AFFERMA: “EMERGENZA IN ITALIA È LA OMOFOBIA LA BIOFOBIA… - Ariel2575 : RT @Massimi06250625: IL SEGRETARIO PD LETTA SI SOTTOMETTE ALLA LOBBY OMOSESSUALE E AFFERMA: “EMERGENZA IN ITALIA È LA OMOFOBIA LA BIOFOBIA… - Massimi06250625 : IL SEGRETARIO PD LETTA SI SOTTOMETTE ALLA LOBBY OMOSESSUALE E AFFERMA: “EMERGENZA IN ITALIA È LA OMOFOBIA LA BIOFOBIA E LA TRANSFOBIA' -