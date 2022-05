Nessun avviso su App Store per aumento del costo degli abbonamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Apple ha aggiornato le regole dell’App Store per consentire il rinnovo automatico degli abbonamenti senza la tua esplicita autorizzazione. Prima della modifica, gli utenti avrebbero dovuto attivare manualmente un rinnovo dell’abbonamento se si trattava di un aumento del prezzo; ora, non sarà necessariamente così, anche se verrai comunque avvisato della variazione di prezzo prima che avvenga. Apple afferma che sta apportando la modifica per evitare la situazione in cui gli utenti perdono involontariamente l’accesso a un abbonamento perché hanno perso un messaggio di attivazione. iPhone 14 Pro e iPhone 14, Apple crea divario hardware Nessun avviso su App Store per aumento dei prezzi L’aumento del costo di un ... Leggi su pantareinews (Di martedì 17 maggio 2022) Apple ha aggiornato le regole dell’Appper consentire il rinnovo automaticosenza la tua esplicita autorizzazione. Prima della modifica, gli utenti avrebbero dovuto attivare manualmente un rinnovo dell’abbonamento se si trattava di undel prezzo; ora, non sarà necessariamente così, anche se verrai comunque avvisato della variazione di prezzo prima che avvenga. Apple afferma che sta apportando la modifica per evitare la situazione in cui gli utenti perdono involontariamente l’accesso a un abbonamento perché hanno perso un messaggio di attivazione. iPhone 14 Pro e iPhone 14, Apple crea divario hardwaresu Appperdei prezzi L’deldi un ...

