Inter, in Italia con un’altra maglia: annunciate le cifre dell’affare (Di martedì 17 maggio 2022) Il calciatore è ormai vicino al clamoroso cambio di maglia in Serie A: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato le cifre del suo nuovo contratto L’Inter continuerà a subire delle modificazioni della sua fisionomia. A prescindere da come terminerà il campionato, la squadra di Simone Inzaghi subirà qualche ritocco da Beppe Marotta. L’ad Interista ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) Il calciatore è ormai vicino al clamoroso cambio diin Serie A: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato ledel suo nuovo contratto L’continuerà a subire delle modificazioni della sua fisionomia. A prescindere da come terminerà il campionato, la squadra di Simone Inzaghi subirà qualche ritocco da Beppe Marotta. L’adista ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Ottimo primo tempo, un po’ di stanchezza nel secondo, complessivamente molto bravi: lo scudetto è lontano, ma quest… - FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - MarcoReNer_azz : @cianchiguitar @it_inter È la speranza di chi rischia di perderlo. Non sono d’accordo. Perdonami e ci sta. Può succ… - schatten1133 : @ApacheRossonero Io comunque non penso venga all'Inter. In Italia restano Roma e Milan. O all'estero. Anche se per… -