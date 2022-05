In Italia cresce la popolazione dei lupi: stimati 3.300 esemplari. L’Ispra: “Aumentati di numero ovunque, soprattutto sulle alpi” (Di martedì 17 maggio 2022) In Italia è cresciuta la popolazione dei lupi: L’Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – stima che ci siano 3.300 esemplari, di cui 950 nelle regioni alpine e quasi 2.400 sparsi nel resto della penisola. L’ente ha effettuato il monitoraggio tra il 2020 e il 2021, su mandato del ministero della Transizione Ecologica: “Se si calcola l’estensione delle aree di presenza del lupo (41.600 chilometri quadrati nelle regioni alpine e 108.500 nelle regioni peninsulari)”, si legge nella nota Ispra, “si può affermare che la specie occupa la quasi totalità degli ambienti idonei nell’Italia peninsulare. ovunque la popolazione di lupo è cresciuta, sulle alpi l’aumento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Inè cresciuta ladei– Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – stima che ci siano 3.300, di cui 950 nelle regionine e quasi 2.400 sparsi nel resto della penisola. L’ente ha effettuato il monitoraggio tra il 2020 e il 2021, su mandato del ministero della Transizione Ecologica: “Se si calcola l’estensione delle aree di presenza del lupo (41.600 chilometri quadrati nelle regionine e 108.500 nelle regioni peninsulari)”, si legge nella nota Ispra, “si può affermare che la specie occupa la quasi totalità degli ambienti idonei nell’peninsulare.ladi lupo è cresciuta,l’aumento ...

