Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti (Di martedì 17 maggio 2022) La Guerra in Ucraina ha messo in ginocchio Kiev da 83 giorni. Il governo della città ha confermato la sospensione del processo negoziale tra Russia e Ucraina. Inoltre c’è stata una telefonata tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Soluzione diplomatica richiede il ritiro delle truppe russe”. La Svezia, nel frattempo, ha firmato la domanda di adesione alla Nato. Guerra in Ucraina: aggiornamenti principali 14:36 Nato, il Parlamento finlandese approva l’adesione a larga maggioranza. 14:34 Cremlino: “Combattenti dell’Azovstal trattati secondo le leggi internazionali”. 14:24 Putin: “Con sanzioni l’Occidente si avvia verso un suicidio energetico”. 13:04 Guerra in Ucraina: Kiev conferma sospensione ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022) Lainha messo in ginocchio Kiev da 83 giorni. Il governo della città ha confermato la sospensione del processo negoziale tra Russia e. Inoltre c’è stata una telefonata tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Soluzione diplomatica richiede il ritiro delle truppe russe”. La Svezia, nel frattempo, ha firmato la domanda di adesione alla Nato.inprincipali 14:36 Nato, il Parlamento finlandese approva l’adesione a larga maggioranza. 14:34 Cremlino: “Combattenti dell’Azovstal trattati secondo le leggi internazionali”. 14:24 Putin: “Con sanzioni l’Occidente si avvia verso un suicidio energetico”. 13:04in: Kiev conferma sospensione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #inonda Il filosofo Umberto #Galimberti: 'Non umiliare #Putin? Ma ve lo immaginate Churchill che dice 'non umiliamo… - martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - News24_it : Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi | Svezia firma adesione a Nato. Putin: l’Occidente sta attuando... - C… - CarloSantaroni : RT @ilfoglio_it: Enormi perdite militari, crisi economica, Svezia e Finlandia nella Nato, Ucraina verso l’Ue. Si allarga il divario tra amb… -