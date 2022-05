Giornata contro l’omolesbobitransfobia | Rifondazione Comunista | “Pace e diritti per tutti”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 maggio 2022) Maurizio AcerboROMA – “In occasione dellaMondialel’omofobia, la bifobia e la transfobia (nella quale sarebbe appropriato nominare anche la lesbofobia), esprimiamo la nostra consonanza con le istanze del movimento LGBT+ e solidarietà con tutte le persone che vivono situazioni di difficoltà, discriminazione ed odio a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Proprio quest’ultima definizione, che riguarda le persone trans, non è stata nominata nella circolare del Ministro dell’Istruzione Bianchi, che pur lodevolmente invitava a parlare di discriminazioni ed odio nelle scuole, come d’altronde prevederebbe il ddl Zan. Ddl Zan che, è bene ricordare, è stato bloccato per mesi in Senato, tra gli applausi offensivi delle destre, e torna in questi giorni all’iter parlamentare, con la disponibilità a modificarlo ...