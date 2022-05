Eni apre due conti per pagare gas russo: uno in euro l'altro in rubli (Di martedì 17 maggio 2022) L'Eni ha annunciato di aver avviato procedure per aprire sue conti con Gazprom Bank - uno in euro e l'altro in rubli, denominati conti K - per il pagamento del gas russo. Una decisione - spiega una ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) L'Eni ha annunciato di aver avviato procedure per aprire suecon Gazprom Bank - uno ine l'in, denominatiK - per il pagamento del gas. Una decisione - spiega una ...

