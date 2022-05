Covid, si allarga il focolaio in Corea del Nord: 1,4 milioni di casi sospetti. Oms: “Rischio diffusione, condivida dati e informazioni” (Di martedì 17 maggio 2022) “La Repubblica Democratica Popolare di Corea ha annunciato, attraverso i suoi media statali, il suo primo focolaio di Covid-19, con oltre 1,4 milioni di casi sospetti dalla fine di aprile. L’Oms è profondamente preoccupata per il Rischio di un’ulteriore diffusione dell’infezione nel Paese”. Queste le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, riportate sul profilo Twitter dell’istituto dell’Onu. Durante il briefing per la stampa, il numero uno dell’Oms ha ricordato che “la popolazione non è vaccinata e molte persone presentano condizioni di base che le espongono al Rischio di gravi malattie e morte“. Alla Corea del Nord, Ghebreyesus ha chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “La Repubblica Democratica Popolare diha annunciato, attraverso i suoi media statali, il suo primodi-19, con oltre 1,4didalla fine di aprile. L’Oms è profondamente preoccupata per ildi un’ulterioredell’infezione nel Paese”. Queste le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, riportate sul profilo Twitter dell’istituto dell’Onu. Durante il briefing per la stampa, il numero uno dell’Oms ha ricordato che “la popolazione non è vaccinata e molte persone presentano condizioni di base che le espongono aldi gravi malattie e morte“. Alladel, Ghebreyesus ha chiesto ...

Advertising

liberadidonna1 : RT @fattoquotidiano: Covid, si allarga il focolaio in Corea del Nord: 1,4 milioni di casi sospetti. Oms: “Rischio diffusione, condivida dat… - Parpiglia : RT @fattoquotidiano: Covid, si allarga il focolaio in Corea del Nord: 1,4 milioni di casi sospetti. Oms: “Rischio diffusione, condivida dat… - CrapanzanoRobin : RT @fattoquotidiano: Covid, si allarga il focolaio in Corea del Nord: 1,4 milioni di casi sospetti. Oms: “Rischio diffusione, condivida dat… - fattoquotidiano : Covid, si allarga il focolaio in Corea del Nord: 1,4 milioni di casi sospetti. Oms: “Rischio diffusione, condivida… - SelvettiGiorgio : @Cartabellotta Bravo Nino!non ti limitare a sparare cazzate soltanto sul Covid,allarga i tuoi orizzonti! siamo tutti con te!! -