Cesara Buonamici si sposa con Joshua Kalman | nozze in Toscana per Lady Tg5

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022)ha detto sì. La storica conduttrice del Tg5 si èta. Una festa che per molti mesi è rimasta segreta: nessuna spifferata ai giornali, nessuna informazione sulla location. Poi sono spuntate le prime notizie, e anche le foto. Il Tgcom24 - Testata che fa capo al gruppo Mediaset - racconta di una festa in stile country pere il maritocivili a Fiesole e poi i festeggiamenti con parenti, amici e colleghi sulle colline toscane, nella frazione di Montebeni. C'erano i volti del Tg5: il direttore Clemente Mimun, Dario Maltese e tanti altri ex come - ad esempio - Cristina Parodi con suo marito Giorgio Gori. Poi Cesare Prandelli e la compagna Novella Benini, l'economista Lorenzo Bini Smaghi, lo stilista ...