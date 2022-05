(Di martedì 17 maggio 2022) I casting per la prossima edizione del GF Vip sono già aperti da qualche tempo a questa parte e tra i candidati ad entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è anche un, Alvaro Vitali. Ma cosa ne pensa il noto “Pierino” di una sua eventuale partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Attore candidato al GF Vip 7 conferma il suo interesse ma svela la condizione che potrebbe convincerlo #gfvip - davidaprea : Nastri d'argento alle Grandi Serie, Valerio Aprea candidato miglior attore non protagonista. #ValerioAprea ?? - MariagladysVc : RT @uffstampaTv2000: #stasera su @tv2000it 'Le chiavi del Paradiso' con #GregoryPeck #16maggio ore 21.10 Candidato agli #Oscar nelle cat… - baratto_m : RT @uffstampaTv2000: #stasera su @tv2000it 'Le chiavi del Paradiso' con #GregoryPeck #16maggio ore 21.10 Candidato agli #Oscar nelle cat… - uffstampaTv2000 : #stasera su @tv2000it 'Le chiavi del Paradiso' con #GregoryPeck #16maggio ore 21.10 Candidato agli #Oscar nelle… -

Blog Tivvù

Hook - Capitan Uncino (1991) Diretto da Steven Spielberg, nel 1992 vennea cinque premi ... L'interpreta qui un doppiatore rimasto senza lavoro che, dopo il divorzio dalla moglie, per ...Davanti al celebreirlandese Michael Fassbender (al volante di una Porsche del team Proton Competition), due volteall'Oscar e protagonista di "300" e "Bastardi senza gloria" (oltre ... GF Vip 7, attore conferma il suo interesse ma svela a che condizione Protagonista in Tutti pazzi per Mary, dove recitava al fianco di Cameron Diaz, sarà ospite della kermesse giovedì 2 giugno. Terrà un incontro con il pubblico in Area Movie, dove riceverà il premio spe ...Una lista civica a sostegno del candidato uscente Dario Allevi. Un team di monzesi: professionisti in settori diversi, molti anche impegnati nel mondo del volontariato, del sociale. Persino un attore.